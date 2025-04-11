Кількість нелегальних перетинів кордону з Європою скоротилася на третину

У першому кварталі цього року кількість нелегальних перетинів кордонів Європи скоротилася більш ніж на 30%, тобто майже на 34 тисячі осіб, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомило виданню Politico прикордонне агентство ЄС Frontex, передає "Європейська правда".

Речник Frontex Кріс Боровскі заявив, що організація не може зробити остаточного висновку, чому таке масове скорочення відбулося за перші три місяці року, але "очевидно, що тенденція до зниження, яка спостерігалася минулого року, продовжується".

В останні місяці Європейський Союз погрожував посилити міграційне законодавство: йдеться про план оптимізації депортацій, посилення покарань для мігрантів, яким було відмовлено у виїзді з ЄС, і створення так званих центрів повернення в країнах за межами ЄС для розміщення людей, які очікують на депортацію.

Frontex зафіксувало скорочення на всіх основних міграційних маршрутах до ЄС. Найбільш значне скорочення, на 64%, відбулося через Албанію, Сербію, Чорногорію і Північну Македонію.

"У багатьох місцях ми бачимо результати більш активних дій по боротьбі з організованими злочинними мережами контрабандистів і співпраці з Frontex, особливо на Балканах", – сказав Боровскі.

Завдяки нещодавнім змінам в угодах з різними третіми країнами, Frontex тепер працює на кордонах між третіми країнами, пояснив він.

Найбільш завантаженим був маршрут через Грецію, Кіпр і Болгарію, навіть незважаючи на 29-відсоткове падіння з початку року.

Тисячі людей продовжують здійснювати небезпечні переходи по суші і морю. За оцінками Міжнародної організації з міграції, у першому кварталі 2025 року на морі загинули 385 осіб, тоді як у 2024 році – близько 2300 осіб.

Як повідомлялося, Греція може втратити фінансування від Frontex, оскільки прикордонне агентство ЄС розслідує 12 відкритих справ про потенційні порушення прав людини мігрантів на її кордонах, що є найбільшою кількістю розслідувань, які ведуться щодо країн-членів.

У січні 2025 року Європейський суд з прав людини визнав грецьку владу винною у проведенні систематичних "виштовхувань" мігрантів і порушенні законодавства про права людини в цьому процесі. Раніше ЄС закликав Грецію розслідувати звинувачення в тому, що влада країни кидає мігрантів у морі і депортує їх.