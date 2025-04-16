Німці торік витратили понад 7 млрд євро на домашніх улюбленців

Понад 7 мільярдів євро було інвестовано в домашніх тварин у Німеччині минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними Центральної асоціації спеціалізованих зоологічних підприємств (ZZF) та Німецької асоціації виробників товарів для домашніх тварин (IVH), загальний обсяг продажів у німецькій зооіндустрії збільшився завдяки зростанню обсягів продажу кормів для котів.

"Загалом, ринок товарів для домашніх тварин продовжує стабільно розвиватися", – зазначив голова IVH Георг Мюллер. Незважаючи на напружену економічну ситуацію, рівень продажів вдалося зберегти на рівні попередніх років.

За словами Мюллера, продажі готових кормів, наприклад, були трохи нижчими за рівень інфляції. Найбільше зросли продажі кормів для котів: лише у звичайних магазинах вони склали 2,3 мільярда євро.

З іншого боку, продажі кормів для собак у традиційних каналах збуту дещо знизилися. Загальний обсяг продажів склав 1,8 мільярда євро.

Однак інфляція та спад споживання також впливають на індустрію домашніх тварин. Власники домашніх тварин купують менше товарів та аксесуарів для своїх улюбленців. Причиною цього є напружена фінансова ситуація, вважає президент ZZF Норберт Холтенріх. Продажі в роздрібній торгівлі впали на 0,6%, до 1,1 мільярда євро.

Щодо матеріалів та аксесуарів, таких як вольєри та засоби для догляду за тваринами, спеціалізовані роздрібні магазини залишаються найбільш важливими, на них припадає 77% продажів. Онлайн-продажі зросли майже на 15%, до 1,5 мільярда євро.

Коти залишаються найпопулярнішими домашніми улюбленцями, яких налічується 15,9 мільйона. Згідно з даними, це приблизно на 200 тисяч більше, ніж у попередньому році. Зросли продажі котячих наповнювачів, приладдя та аксесуарів, а також кормів.

Представники індустрії мають кілька пояснень, чому коти такі популярні. "Мені не потрібно вигулювати кота", – сказав президент ZZF Норберт Холтенріх. Крім того, котів можна легко утримувати в квартирі. Умови утримання простіші, ніж для собак.

За даними ZZF, існує також вплив знаменитостей та соціальних мереж. Коти часто з'являються в засобах масової інформації, сказав Холтенріх, посилаючись, наприклад, на суперзірку Тейлор Свіфт. Її часто можна побачити зі своїми котами в її акаунті в Instagram.

За даними асоціацій, у 2024 році в німецьких домогосподарствах мешкали майже 34 мільйони собак, котів, дрібних ссавців і домашніх птахів.

Раніше повідомлялося, що Шотландія не заборонятиме котів. Це підтвердив глава шотландського уряду Джон Свінні після того, як експерти-зоозахисники запропонували розглянути можливість обмеження пересування цих тварин у деяких районах.

Нагадаємо, у 2022 році Польська академія наук назвала котів загрозою для довкілля і викликала скандал.