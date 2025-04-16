Немцы в прошлом году потратили более 7 млрд евро на домашних любимцев

Более 7 млрд евро было инвестировано в домашних животных в Германии в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным Центральной ассоциации специализированных зоологических предприятий (ZZF) и Немецкой ассоциации производителей товаров для домашних животных (IVH), общий объем продаж в немецкой зооиндустрии увеличился благодаря росту объемов продаж кормов для кошек.

"В целом рынок товаров для домашних животных продолжает стабильно развиваться", – отметил председатель IVH Георг Мюллер. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, уровень продаж удалось сохранить на уровне предыдущих лет.

По словам Мюллера, продажи готовых кормов, например, были немного ниже уровня инфляции. Больше всего выросли продажи кормов для кошек: только в обычных магазинах они составили 2,3 млрд евро.

С другой стороны, продажи кормов для собак в традиционных каналах сбыта несколько снизились. Общий объем продаж составил 1,8 млрд евро.

Однако инфляция и спад потребления также влияют на индустрию домашних животных. Владельцы домашних животных покупают меньше товаров и аксессуаров для своих любимцев. Причиной этого является напряженная финансовая ситуация, считает президент ZZF Норберт Холтенрих. Продажи в розничной торговле упали на 0,6%, до 1,1 млрд евро.

По материалам и аксессуарам, таким как вольеры и средства для ухода за животными, специализированные розничные магазины остаются наиболее важными, на них приходится 77% продаж. Онлайн-продажи выросли почти на 15%, до 1,5 миллиарда евро.

Коты остаются самыми популярными домашними любимцами, которых насчитывается 15,9 миллиона. Согласно данным, это примерно на 200 тысяч больше, чем в предыдущем году. Выросли продажи кошачьих наполнителей, принадлежностей и аксессуаров, а также кормов.

Представители индустрии имеют несколько объяснений, почему коты так популярны. "Мне не нужно выгуливать кота", – сказал президент ZZF Норберт Холтенрих. Кроме того, котов можно легко содержать в квартире. Условия содержания проще, чем для собак.

По данным ZZF, существует также влияние знаменитостей и социальных сетей. Коты часто появляются в средствах массовой информации, сказал Холтенрих, ссылаясь, например, на суперзвезду Тейлор Свифт. Ее часто можно увидеть с котами в ее аккаунте в Instagram.

По данным ассоциаций, в 2024 году в немецких домохозяйствах обитали почти 34 миллиона собак, кошек, мелких млекопитающих и домашних птиц.

Ранее сообщалось, что Шотландия не будет запрещать котов. Это подтвердил глава шотландского правительства Джон Суинни после того, как эксперты-зоозащитники предложили рассмотреть возможность ограничения передвижения этих животных в некоторых районах.

Напомним, в 2022 году Польская академия наук назвала котов угрозой для окружающей среды и вызвала скандал.