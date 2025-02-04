Прем'єр Шотландії був змушений уточнити, що країна не хоче забороняти котів
Шотландія не заборонятиме котів, підтвердив глава шотландського уряду Джон Свінні після того, як експерти-зоозахисники запропонували розглянути можливість обмеження пересування цих тварин у деяких районах.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Шотландська комісія з питань захисту тварин (SAWС), яка консультує уряд щодо захисту тварин, закликала вивчити всі "за" і "проти" "примусового утримання" котів у певних частинах Шотландії.
У звіті про відповідальне утримання котів йдеться про те, що коти можуть мати "значний вплив на популяції диких тварин", нападаючи на інших тварин, розмножуючись з дикими котами і конкуруючи за ресурси.
Речник шотландського уряду заявив, що вони "повністю розглянуть рекомендації", але Джон Свінні вже виключив можливість заборони котів. "Ми не маємо жодного наміру забороняти котів. Цього ніколи не станеться", – сказав він в інтерв'ю BBC Scotland.
Відповідаючи на запитання, чи може шотландський уряд розглянути можливість введення комендантської години для котів, він сказав: "Я даю вам дуже чітку заяву – ми не збираємося цього робити".
У звіті про благополуччя говориться, що домашні коти щорічно вбивають до 700 мільйонів птахів, ссавців і рептилій по всій Великій Британії. Експерти SAWС вважають, що одним із можливих варіантів виходу із ситуації могло б бути утримання котів удома в певних сільських районах.
Ідея заборони на утримання котів може бути застосована до нових житлових комплексів, де дикі тварини, в тому числі шотландські дикі коти, піддаються особливому ризику через домашніх улюбленців.
Інші можливі заходи включають обов'язкове мікрочіпування по всій Шотландії, збільшення кількості щеплень і стерилізацію котів, що живуть у вразливих районах.
Нагадаємо, у 2022 році Польська академія наук назвала котів загрозою для довкілля і викликала скандал.
А місто у Німеччині запроваджувало "локдаун" для котів заради птахів.