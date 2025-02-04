Прем'єр Шотландії був змушений уточнити, що країна не хоче забороняти котів

Шотландія не заборонятиме котів, підтвердив глава шотландського уряду Джон Свінні після того, як експерти-зоозахисники запропонували розглянути можливість обмеження пересування цих тварин у деяких районах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Шотландська комісія з питань захисту тварин (SAWС), яка консультує уряд щодо захисту тварин, закликала вивчити всі "за" і "проти" "примусового утримання" котів у певних частинах Шотландії.

У звіті про відповідальне утримання котів йдеться про те, що коти можуть мати "значний вплив на популяції диких тварин", нападаючи на інших тварин, розмножуючись з дикими котами і конкуруючи за ресурси.

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Речник шотландського уряду заявив, що вони "повністю розглянуть рекомендації", але Джон Свінні вже виключив можливість заборони котів. "Ми не маємо жодного наміру забороняти котів. Цього ніколи не станеться", – сказав він в інтерв'ю BBC Scotland.

Відповідаючи на запитання, чи може шотландський уряд розглянути можливість введення комендантської години для котів, він сказав: "Я даю вам дуже чітку заяву – ми не збираємося цього робити".

У звіті про благополуччя говориться, що домашні коти щорічно вбивають до 700 мільйонів птахів, ссавців і рептилій по всій Великій Британії. Експерти SAWС вважають, що одним із можливих варіантів виходу із ситуації могло б бути утримання котів удома в певних сільських районах.

Ідея заборони на утримання котів може бути застосована до нових житлових комплексів, де дикі тварини, в тому числі шотландські дикі коти, піддаються особливому ризику через домашніх улюбленців.

Інші можливі заходи включають обов'язкове мікрочіпування по всій Шотландії, збільшення кількості щеплень і стерилізацію котів, що живуть у вразливих районах.

Нагадаємо, у 2022 році Польська академія наук назвала котів загрозою для довкілля і викликала скандал.

А місто у Німеччині запроваджувало "локдаун" для котів заради птахів.