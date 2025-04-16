Суд Німеччини дозволив депортувати мігрантів до Греції

Федеральний адміністративний суд Німеччини в Лейпцигу постановив, що двоє чоловіків, яким загрожує депортація до Греції, не зазнають нелюдського або такого, що принижує гідність, ставлення в разі повернення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Судді розглядали справу 34-річного чоловіка, який народився на півночі Гази і має невизначене громадянство, та 32-річного громадянина Сомалі, який отримав право на захист у Греції.

Вони подали заяви про надання притулку в Німеччині після того, як їм було надано захисний статус у Греції, але їх відхилили в судах нижчих інстанцій.

Федеральний адміністративний суд встановив, що неодружені, працездатні і незахищені шукачі притулку, які прибули до Німеччини через Грецію, також можуть бути депортовані назад.

"Через бюрократичні перепони і час очікування на отримання необхідних документів багато бенефіціарів захисту не мають доступу до державної підтримки одразу після прибуття", – визнали судді.

"Однак вони, ймовірно, можуть знайти житло принаймні в тимчасових притулках або пунктах тимчасового розміщення з елементарними санітарними умовами, які функціонують, серед іншого, на муніципальному рівні та неурядовими організаціями, що надають допомогу", – додали вони.

Німецька організація біженців Pro Asyl, однак, критикує випадки депортації біженців до Греції. Там стверджують, що шукачі притулку навіть із статусом захисту не отримують жодної державної підтримки і часто стають бездомними.

Тим часом Єврокомісія опублікувала список із семи країн, які вважаються безпечними країнами походження мігрантів. Для вихідців з них заяви про надання притулку будуть розглядатися державами-членами ЄС у прискореному порядку.