Суд Германии разрешил депортировать мигрантов в Грецию

Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил, что двое мужчин, которым грозит депортация в Грецию, не подвергнутся бесчеловечному или унижающему достоинство обращению в случае возвращения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Судьи рассматривали дело 34-летнего мужчины, который родился на севере Газы и имеет неопределенное гражданство, и 32-летнего гражданина Сомали, который получил право на защиту в Греции.

Они подали заявления о предоставлении убежища в Германии после того, как им был предоставлен защитный статус в Греции, но их отклонили в судах низших инстанций.

Федеральный административный суд установил, что неженатые, трудоспособные и незащищенные искатели убежища, прибывшие в Германию через Грецию, также могут быть депортированы обратно.

"Из-за бюрократических преград и времени ожидания на получение необходимых документов многие бенефициары защиты не имеют доступа к государственной поддержке сразу по прибытии", – признали судьи.

"Однако они, вероятно, могут найти жилье по крайней мере во временных убежищах или пунктах временного размещения с элементарными санитарными условиями, которые функционируют, среди прочего, на муниципальном уровне и неправительственными организациями, оказывающими помощь", – добавили они.

Немецкая организация беженцев Pro Asyl, однако, критикует случаи депортации беженцев в Грецию. Там утверждают, что искатели убежища даже со статусом защиты не получают никакой государственной поддержки и часто становятся бездомными.

Тем временем Еврокомиссия опубликовала список из семи стран, которые считаются безопасными странами происхождения мигрантов. Для выходцев из них заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться государствами-членами ЕС в ускоренном порядке.