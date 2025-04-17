В уряді Чехії сперечаються про підвищення заробітних плат для військових

В уряді Чехії триває суперечка довкола можливості підвищення заробітних плат військовослужбовців, яке анонсувала міністерка оборони.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Міністерка оборони Яна Чернохова минулого тижня заявила, що пропонуватиме підвищити місячну заробітну плату кожного військового щонайменше на 8300 крон (150 євро).

Непублічно кажуть, що колеги в уряді розсердились на Чернохову за цю заяву, оскільки вона "ні з ким не порадилась", а потенційна відмова від підвищення заробітних плат тепер загрожує розчаруванням в армії та серед громадськості.

Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що питання ще обговорюється, хоча зі слів Чернохової могло скластися враження, що це вже анонс рішення. "І коли я кажу, що ми це обговоримо – не йдеться про вже вирішене питання", – сказав він.

Прем’єр Петр Фіала не став коментувати, чи підтримує він пропозицію міністерки, зазначивши, що перемовини ще тривають.

Міністр транспорту Мартін Купка сказав, що в уряді "шукатимуть компроміс" – погоджуючись, що потреба такого кроку є, але поки не зрозуміло, яка сума підвищення є можливою.

Яна Чернохова наполягає, що без суттєвого підвищення заробітних плат військових немає шансів ані зацікавити службою нових людей, ані утримати досвідчених контрактників.

"За оцінками начальника Генштабу, нам необхідно терміново набрати майже 14 тисяч військовослужбовців, щоб виконувати усі завдання армії. А цього не вийде досягти без фундаментальних змін з оплатою, і для чинних, і майбутніх військовослужбовців", – заявила вона.

Міністри від партії STAN (серед яких і очільник МВС) наполягають, що слід говорити про перегляд заробітних плат не лише військових, а й правоохоронців та пожежників. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що хотів би вже з літа підвищити заробітні плати правоохоронців та пожежників на 4000 крон.

Нещодавно чеська армія вшанувала чеських добровольців, які загинули, захищаючи Україну.

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