В правительстве Чехии спорят о повышении заработных плат военных

В правительстве Чехии продолжается спор вокруг возможности повышения заработных плат военнослужащим, которое анонсировала министр обороны.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Яна Чернохова на прошлой неделе заявила, что будет предлагать повысить месячную заработную плату каждого военного минимум на 8300 крон (150 евро).

Непублично говорят, что коллеги в правительстве рассердились на Чернохову за это заявление, поскольку она "ни с кем не посоветовалась", а потенциальный отказ от повышения заработных плат теперь грозит разочарованием в армии и среди общественности.

Министр финансов Збынек Станюра отметил, что вопрос еще обсуждается, хотя со слов Черноховой могло сложиться впечатление, что это уже анонс решения. "И когда я говорю, что мы это обсудим – речь не идет об уже решенном вопросе", – сказал он.

Премьер Петр Фиала не стал комментировать, поддерживает ли он предложение министра, отметив, что переговоры еще продолжаются.

Министр транспорта Мартин Купка сказал, что в правительстве "будут искать компромисс" – соглашаясь, что потребность в таком шаге есть, но пока не понятно, какая сумма повышения возможна.

Яна Чернохова настаивает, что без существенного повышения заработных плат военных нет шансов ни заинтересовать службой новых людей, ни удержать опытных контрактников.

"По оценкам начальника Генштаба, нам необходимо срочно набрать почти 14 тысяч военнослужащих, чтобы выполнять все задачи армии. А этого не получится достичь без фундаментальных изменений с оплатой, и для действующих, и для будущих военнослужащих", – заявила она.

Министры от партии STAN (среди которых и глава МВД) настаивают, что следует говорить о пересмотре заработных плат не только военных, но и правоохранителей и пожарных. Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что хотел бы уже с лета повысить заработные платы правоохранителей и пожарных на 4 тысячи крон.

Недавно чешская армия почтила чешских добровольцев, которые погибли, защищая Украину.

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