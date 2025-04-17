У Кремлі кажуть, що домовленості про нову розмову Трампа і Путіна ще немає

Російська і американська сторони ще не домовилися щодо нової телефонної розмови між лідерами США і РФ Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

Про це повідомив журналістам помічник глави Кремля Юрій Ушаков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Діалог про нову телефонну розмову Путіна і Трампа триває, поки домовленостей не досягнуто.

"Розмова про це йде, про цю телефонну розмову. Поки що домовленостей не досягнуто", – сказав Ушаков.

Видання Politico ще на початку квітня стверджувало, що найближчим часом – можливо, навіть у п’ятницю, 11 квітня, – могла відбутися телефонна розмова між лідерами США та Росії. Однак розмови так і не було.

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.

Водночас ЗМІ повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.