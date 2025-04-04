Politico повідомляє про можливу розмову Трампа і Путіна

Видання Politico стверджує, що у найближчий час – можливо, навіть у п’ятницю – може відбутися телефонна розмова між лідерами США та Росії.

Про це Politico повідомило 4 квітня, пише "Європейська правда".

За даними видання, ще одна телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися "або до, або після вихідних".

Водночас, немає жодних гарантій, що це неодмінно станеться. "Як завжди з Трампом, нічого не вирішено остаточно", – констатує видання.

За даними NBC News, найближче оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні, а телефонна розмова між Трампом і Путіним поки не була запланована.

Сам Трамп у неділю заявив NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня.

У ці дні у Вашингтоні перебуває посланець Путіна Кирил Дмитрієв, який з представниками адміністрації Трампа та сенаторами-республіканцями.