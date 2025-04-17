В Кремле говорят, что договоренности о новом разговоре Трампа и Путина еще нет

Российская и американская стороны еще не договорились о новом телефонном разговоре между лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщил журналистам помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Диалог о новом телефонном разговоре Путина и Трампа продолжается, пока договоренности не достигнуты.

"Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока что договоренности не достигнуты", – сказал Ушаков.

Издание Politico еще в начале апреля утверждало, что в ближайшее время – возможно, даже в пятницу, 11 апреля, – мог состояться телефонный разговор между лидерами США и России. Однако разговора так и не было.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.

В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.