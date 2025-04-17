Венеція поновлює плату за в'їзд до міста і подвоює її для частини туристів

З п'ятниці у Венеції відновиться плата за в'їзд до міста, а головним нововведенням цього року стане те, що туристи, які в останню хвилину вирішили відвідати місто, платитимуть удвічі більше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Минулого року в рамках експерименту, спрямованого на відлякування одноденних відвідувачів у напружені періоди, Венеція стала першим великим туристичним містом у світі, яке запровадило плату за вхід.

Хоча ця ініціатива мало вплинула на кількість відвідувачів, вона принесла в казну міста-лагуни 2,4 млн євро, що набагато більше, ніж очікувалося, і влада Венеції все ще вірить, що з часом вона допоможе місту, внесеному до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, впоратися з надмірним зростанням туристичних потоків.

Цьогорічний збір, який можна забронювати онлайн, залишається на рівні 5 євро, але подвоюється, якщо придбати його за три дні до прибуття в місто. Крім того, він поширюється на 54 дати, переважно вихідні, з 18 квітня по 27 липня, що майже вдвічі більше, ніж торік.

Минулий рік встановив новий рекорд для відвідувачів Венеції та її околиць: понад 3,9 мільйона осіб залишилися на ніч в історичному центрі міста. Однак щороку місто відвідують близько 30 мільйонів людей, більшість з яких приїжджають лише на один день.

Нагадаємо, торік у листопаді влада Флоренції ухвалила нові заходи для протидії масовому туризму. Серед 10 пунктів цього плану – заборона гучномовців для екскурсоводів та заборона встановлення на будівлях спеціальних скриньок для ключів квартир, які здаються в оренду на короткий час.