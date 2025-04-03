Прем'єр Британії про тарифи Трампа: треба зберігати спокій та холоднокровність

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи "очевидно" матимуть економічний вплив, однак додав, що британський уряд реагуватиме на них з "холодною і спокійною головою".

Заяву британського прем’єра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи можливу відповідь Британії на заходи Трампа, Стармер сказав, що "ніщо не знімається з порядку денного".

За його словами, уряд тепер зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись лише нашими національними інтересами", і на тому, щоб "покласти гроші в кишені працюючих людей".

Стармер також підкреслив, що "однією з найбільших сильних сторін цієї нації є наша здатність зберігати холодну голову".

"Цей уряд зробить усе необхідне для захисту національних інтересів Великої Британії, усе необхідне для забезпечення засад безпеки, які потрібні працюючим людям, щоб жити далі. Саме так ми діяли й діятимемо: з прагматизмом, холоднокровністю та спокоєм, зосередившись на нашій національній безпеці", – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.