Вице-президент США прибыл в Рим для переговоров с Мелони

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Рим в пятницу, 18 апреля, для переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом написало AFP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, утром Вэнс встретился с Мелони, а также планирует пообщаться с кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем Ватикана, вторым после Папы Римского должностным лицом Святого Престола.

Известно, что Вэнс путешествует с женой и тремя маленькими детьми. Ожидается, что в воскресенье, 20 апреля, они будут праздновать Пасху в Ватикане.

Отметим, Мелони стала первой среди европейских лидеров, посетившей Трампа после того, как тот начал торговую войну.

Во время своего визита она заявила, что Трамп согласился осуществить официальный визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Европейского Союза во время этого визита.

Мелони ранее выражала убеждение, что европейские государства, подвергшиеся воздействию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.