Трамп допустил отказ США от "мирных усилий" по Украине, но надеется на лучшее

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме 18 апреля, передает "Европейская правда".

Трампа попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

По словам американского президента, конкретного числа дней, в течение которых США примут такое решение, нет, "но мы хотим сделать это быстро".

"Если по каким-то причинам одна из двух сторон очень усложнит это (мирный процесс. – Ред.), мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто умоем руки. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", – добавил он.

После этого Трамп сказал, что поддерживает слова Рубио, и США "не собираются терпеть" затягивание мирных усилий. "Но я думаю, что у нас есть все шансы решить эту проблему", – отметил президент.

Между тем стало известно, что США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые, в частности, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.