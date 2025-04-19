Серед неестонських мешканців Естонії війну РФ засуджують більше половини

Серед неестонських мешканців Естонії агресію Росії проти України засуджують більше половини опитаних.

Як повідомляє ERR, такими виявились результати березневого дослідження громадської думки від Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії, пише "Європейська правда".

Серед естонців війну Росії проти України засудили 93% опитаних, на два відсоткових пункти менше, ніж у грудневому опитуванні.

Серед мешканців Естонії, які є представниками інших національностей, цей показник склав 51%, на чотири пункти менше, ніж у грудні. Частка тих, хто підтримує російську агресію, знизилася з 15% до 12%.

Серед усієї вибірки про осуд російської агресії сказали 79%.

При цьому зросла частка респондентів, які обрали варіант "не визначився з думкою" або відмовились відповідати.

Збір даних для опитування проводили 12-17 березня. Всього опитали 1501 особу віком від 15 років.

Нагадаємо, на початку квітня парламент Естонії підтримав поправки до закону про церкви і парафії, які, серед іншого, покликані запобігти використанню релігійних організацій для виправдання злочину агресії.

Читайте також Тероризм у рясах: чи піде Естонія на повну заборону РПЦ