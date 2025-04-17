В Естонії затвердили план дій щодо забезпечення компенсації збитків, завданих Україні РФ

У ряд Естонії у четвер, 17 квітня, затвердив представлений главою МЗС Маргусом Тсахкною план дій щодо забезпечення компенсації збитків, завданих Україні Росією, і дав огляд принципів Естонії в питанні компенсації збитків, завданих Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Представляючи план дій, Тсахкна сказав, що, згідно з даними Світового банку, Росія вже завдала Україні збитків на суму понад 506 млрд євро внаслідок своєї агресії, і ця сума продовжує зростати, тому що цілі Росії не змінилися і вона продовжує руйнувати Україну.

"План дій встановлює для Естонії чітку мету і бачення того, як ми можемо зі свого боку зробити все, щоб притягнути Росію до відповідальності за заподіяну Україні шкоду та чинити тиск на Росію, аби вона сіла за стіл переговорів із Україною й відшкодувала збитки", – сказав міністр.

План дій містить принципи та заходи, спрямовані на досягнення двох цілей. Перша з них – створення міжнародного механізму компенсації, а друга – використання заморожених активів Центрального банку Росії та майна осіб, занесених до санкційних списків, якщо Росія не відшкодує збитки.

"Механізм компенсації буде тим інструментом, за допомогою якого надалі можна буде відшкодовувати завдані Україні збитки. Створення комісії з розгляду компенсаційних вимог при Раді Європи має бути завершене у 2025 році, і договір про заснування має набути чинності якомога швидше, щоб комісія могла почати роботу", – сказав Тсахкна.

"Одночасно зі створенням комісії необхідно подумати про те, як почати підготовку компенсаційного фонду", – підкреслив він.

Тсахкна зазначив, що підтримка використання заморожених активів Центрального банку Росії зростає як у Європейському союзі, так і серед країн G7, і Естонія активно діє в цьому напрямі, щоб домогтися більшої одностайності серед держав.

"Різні країни вважають, що використання основних активів ризиковане або суперечить міжнародному праву", – сказав Тсахкна, додавши, що, за оцінкою Естонії, ризики можна мінімізувати, а міжнародне право передбачає відповідні рішення.

Однією з ключових вимог України є компенсація Росією всіх завданих збитків, втрат і шкоди, починаючи з 2014 року. Загальна сума становить понад $1 трлн.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Раніше в RD4U можна було подавати заяви щодо смерті близького члена сім'ї, зникнення безвісти близького члена сім'ї та пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.

У березні 2025 року Реєстр збитків для України оголосив про відкриття шести категорій заяв для людей, які постраждали від серйозних порушень унаслідок російської агресії проти України.