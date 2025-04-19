Среди неэстонских жителей Эстонии войну РФ осуждают более половины
Среди неэстонских жителей Эстонии агрессию России против Украины осуждают более половины опрошенных.
Как сообщает ERR, такими оказались результаты мартовского исследования общественного мнения от Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, пишет "Европейская правда".
Среди эстонцев войну России против Украины осудили 93% опрошенных, на два процентных пункта меньше, чем в декабрьском опросе.
Среди жителей Эстонии-представителей других национальностей этот показатель составил 51%, на четыре пункта меньше, чем в декабре. Доля тех, кто поддерживает российскую агрессию, снизилась с 15% до 12%.
Среди всей выборки об осуждении российской агрессии сказали 79%.
При этом выросла доля респондентов, которые выбрали вариант "не определился с мнением" или отказались отвечать.
Сбор данных для опроса проводили 12-17 марта. Всего опросили 1501 человека в возрасте от 15 лет.
Напомним, в начале апреля парламент Эстонии поддержал поправки к закону о церквях и приходах, которые, среди прочего, призваны предотвратить использование религиозных организаций для оправдания преступления агрессии.
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