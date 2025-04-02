В Конгресі США хочуть зобов'язати Маска здавати тести на наркотики

Член Палати представників США від Демократичної партії Майкі Шерріл підготувала законопроєкт, який у разі ухвалення зобов’яже мільярдера Ілона Маска та його співробітників у Департаменті ефективності уряду (DOGE) проходити тести на вживання наркотиків.

Про це повідомляє Axios, інформує "Європейська правда".

Аргументуючи важливість ухвалення законопроєкту, Шеррілл процитувала публікацію Wall Street Journal від 2024 року, в якій йшлося що Маск вживав заборонені наркотики, включаючи ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін.

Адвокат Маска повідомив WSJ, що мільярдер "регулярно і вибірково проходить тестування на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював його".

Законопроєкт Шеррілл, копію якого має у своєму розпорядженні Axios, вимагатиме від спеціальних державних службовців проходити тест на наркотики перед початком роботи та брати участь у програмі вибіркового тестування на наркотики.

Кожен, хто отримає позитивний результат на певні нелегальні наркотики, буде відсторонений від урядової роботи щонайменше на рік.

Шеррілл заявила, що "зараз як ніколи важливо захистити американський народ від безрозсудної некомпетентності адміністрації Трампа і кричущого нехтування національною безпекою".

"Ті, хто має доступ до секретної інформації, повинні проходити ретельну перевірку, об'єктивно дивитись на речі і проявляти розсудливість", – сказала вона.

Вона стверджує, що спеціальні державні службовці в DOGE повинні "відповідати тим же стандартам, що й інші працівники виконавчої влади".

Це включає "конфлікт інтересів або проходження тесту на наркотики для збереження роботи або отримання допуску до державної таємниці", додала конгресвумен.

Водночас малоймовірно, що законопроєкт Шеррілл буде ухвалений найближчим часом, оскільки республіканці контролюють обидві палати Конгресу і Білий дім.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що у якийсь момент Департамент урядової ефективності (DOGE) припинить своє існування, оскільки Ілон Маск доступний йому як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів.

Маск класифікується як тимчасовий державний службовець із 130-денним обмеженням на його службу в Білому домі. Згідно з цим призначенням, його повноваження закінчаться наприкінці травня.