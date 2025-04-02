В Конгрессе США хотят обязать Маска сдавать тесты на наркотики

Член Палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который в случае принятия обяжет миллиардера Илона Маска и его сотрудников в Департаменте эффективности правительства (DOGE) проходить тесты на употребление наркотиков.

Об этом сообщает Axios, информирует "Европейская правда".

Аргументируя важность принятия законопроекта, Шеррилл процитировала публикацию Wall Street Journal от 2024 года, в которой говорилось, что Маск употреблял запрещенные наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин.

Адвокат Маска сообщил WSJ, что миллиардер "регулярно и выборочно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал его".

Законопроект Шеррилл, копией которого располагает Axios, потребует от специальных государственных служащих проходить тест на наркотики перед началом работы и участвовать в программе выборочного тестирования на наркотики.

Каждый, кто получит положительный результат на определенные нелегальные наркотики, будет отстранен от правительственной работы минимум на год.

Шеррилл заявила, что "сейчас как никогда важно защитить американский народ от безрассудной некомпетентности администрации Трампа и вопиющего пренебрежения национальной безопасностью".

"Те, кто имеет доступ к секретной информации, должны проходить тщательную проверку, объективно смотреть на вещи и проявлять благоразумие", – сказала она.

Она утверждает, что специальные государственные служащие в DOGE должны "соответствовать тем же стандартам, что и другие работники исполнительной власти".

Это включает "конфликт интересов или прохождение теста на наркотики для сохранения работы или получения допуска к государственной тайне", добавила конгрессвумен.

В то же время маловероятно, что законопроект Шеррилл будет принят в ближайшее время, поскольку республиканцы контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп недавно заявил, что в какой-то момент Департамент правительственной эффективности (DOGE) прекратит свое существование, поскольку Илон Маск доступен ему как специальный государственный служащий только в течение 130 дней.

Маск классифицируется как временный государственный служащий с 130-дневным ограничением на его службу в Белом доме. Согласно этому назначению, его полномочия закончатся в конце мая.