Польща підтвердила передачу Україні російського агента

Польща підтвердила, що передала Україні її громадянина, якого підозрюють в роботі на Росію.

Про це заявив глава МВС Польщі Томаш Семоняк, якого цитує PAP, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Служба безпеки України оголосила, що Польща передала російського агента з оточення проросійського діяча Віктора Медведчука, який переховується в Росії.

За повідомленнями українських ЗМІ, йдеться про "політичного експерта" і пропагандиста Кирила Молчанова.

Коментуючи ці повідомлення, Семоняк заявив, що "це нормальна процедура і співпраця правових держав".

"Підозрюваних у скоєнні злочинів, яких ми розшукуємо, депортують до Польщі...І якщо у нас є український громадянин, якого хоче Україна, ми депортуємо його туди. Це нормальна співпраця правових держав…Це рутина", – сказав Семоняк.

У 2022 році Молчанов виїхав з України до Росії, де став одним з ключових ідеологів кремлівських медіапроєктів. Він також був частим гостем пропагандистських програм на російському телебаченні.

Напередодні також стало відомо, що у Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 47-річного громадянина України за підозрою в роботі на російські спецслужби.