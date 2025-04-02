Польша подтвердила передачу Украине российского агента

Польша подтвердила, что передала Украине ее гражданина, которого подозревают в работе на Россию.

Об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк, которого цитирует PAP, сообщает "Европейская правда".

Накануне Служба безопасности Украины объявила, что Польша передала российского агента из окружения скрывающегося в РФ пророссийского деятеля Виктора Медведчука.

По сообщениям украинских СМИ, речь идет о "политическом эксперте" и пропагандисте Кирилле Молчанове.

Комментируя эти сообщения, Семоняк заявил, что "это нормальная процедура и сотрудничество правовых государств".

"Подозреваемых в совершении преступлений, которых мы разыскиваем, депортируют в Польшу... И если у нас есть украинский гражданин, которого хочет Украина, мы депортируем его туда. Это нормальное сотрудничество правовых государств... Это рутина", – сказал Семоняк.

В 2022 году Молчанов уехал из Украины в Россию, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медиапроектов. Он также был частым гостем пропагандистских программ на российском телевидении.

Накануне также стало известно, что в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали 47-летнего гражданина Украины по подозрению в работе на российские спецслужбы.