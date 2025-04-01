У Польщі затримали українця за підозрою в роботі на спецслужби РФ

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 47-річного громадянина України за підозрою в роботі на російські спецслужби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник польського МВС Яцек Добжинський, якого цитує Polsat News.

Як розповів Добжинський, 47-річного українця затримали на території Мазовецького воєводства.

"Співробітники ABW на основі власних висновків і матеріалів затримали 47-річного громадянина України, який діяв на користь російської розвідки в Мазовецькому воєводстві", – розповів речник МВС.

Як зазначено, чоловік нібито проводив розвідку військових об'єктів на території Польщі.

На підставі "вагомих доказів", зібраних ABW, Мазовецький відділ Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури розпочав розслідування і висунув чоловікові звинувачення в участі в діяльності російської розвідки, спрямованої проти Республіки Польща.

Окружний суд Варшави заарештував українця на три місяці.

Нагадаємо, 17 березня Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, в якій одна особа звинувачується в підпалі торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Також стало відомо, що окрім підпалу магазину IKEA у Вільнюсі російські спецслужби також стоять за підпалом торгового центру у Варшаві.