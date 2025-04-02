Що заважатиме Україні успішно закрити головний кластер переговорів з ЄС

У червні 2024 року Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС. Відтоді триває процес скринінгу на відповідність європейському законодавству.

Україна вже пройшла скринінг за першим та найважливішим кластером переговорів – "Основи" (англ. "Fundamentals"). Цей кластер відкривається першим і закривається останнім і є вирішальним для прогресу в інших напрямках переговорів.

Проте звіт за результатами скринінгу цього кластера ще не опубліковано через спротив Угорщини.

Про основні виклики, відображені у проєкті звіту, з якими Україні доведеться зіткнутися, читайте в колонці кандидатки економічних наук Олександри Булани Виклики державного рівня: з якими проблемами зіткнеться Україна під час переговорів з ЄС. Далі – стислий її виклад.

За словами авторки колонки, у процесі переговорів Україні доведеться зіштовхнутися з кількома системними викликами у сфері державного управління.

"Однією з найбільш комплексних проблем у цій царині є стан демократії та захист прав людини в умовах воєнного стану. Україна перебуває в безпрецедентній ситуації, коли переговори про вступ до ЄС відбуваються одночасно з боротьбою за існування української державності як такої", – пише Олександра Булана.

Але через те, що для Євросоюзу демократія і права людини є фундаментальними цінностями, експертка вважає, що Україні варто переглянути обмеження воєнного стану, залишивши лише ті, що є критично важливими з безпекової точки зору, та повертатися до нормального функціонування державних інституцій, де це можливо.

Олександра Булана наголошує, що для успіху євроінтеграційних змін необхідна реформа державного управління. Ця реформа має допомогти з виконанням уже ухваленого законодавства, що є викликом практично в усіх сферах кластера "Основи".

Наприклад, попри створену в Україні антикорупційну інфраструктуру та прогресивне законодавство, реальні результати у вигляді вироків топкорупціонерам є далекими від ідеальних, а кількість рішень щодо конфіскації активів та інших покарань все ще невелика.

За її словами, державне управління треба посилити адекватним фінансуванням, так як війна додатково навантажує державний апарат у вигляді зростання обсягу роботи.

Іншою важливою складовою для успішного закриття кластеру "Основи" є покращенням координації між органами влади.

"Україні необхідно терміново вдосконалити координацію уряду у сфері європейської інтеграції, створити ефективну систему планування, імплементації, моніторингу та звітування щодо виконання євроінтеграційних зобов’язань", – зазначає авторка колонки.

На її думку, для цього потрібно підвищити спроможність Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції.

А ще відсутність ефективної координації правоохоронних органів з іншими державними установами та небажання співпрацювати, як наголошує експертка, перешкоджають боротьбі з організованою злочинністю та виконанню зобов’язань у розділі 24 "Юстиція, свобода та безпека".

Булана також попереджає, що слід вирішити проблему обмеженого обміну інформацією між базами даних правоохоронних органів, що призводить до неточності, неповноти або дублювання інформації.

Отже, вважає кандидатка економічних наук вважає, що для успішного проходження кластеру "Основи" Україні необхідно змінити практики управління та бізнес-процеси у державних органах, домогтися ефективної співпраці між владою та суспільством, залучити допомогу європейських партнерів.

Докладніше – в колонці Олександри Булани Виклики державного рівня: з якими проблемами зіткнеться Україна під час переговорів з ЄС.