Что будет мешать Украине успешно закрыть главный кластер переговоров с ЕС

В июне 2024 года Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС. С тех пор продолжается процесс скрининга на соответствие европейскому законодательству.

Украина уже прошла скрининг по первому и важнейшему кластеру переговоров – "Основы" (англ. "Fundamentals"). Этот кластер открывается первым и закрывается последним и является решающим для прогресса в других направлениях переговоров.

Однако отчет по результатам скрининга этого кластера еще не опубликован из-за сопротивления Венгрии.

Об основных вызовах, отраженных в проекте отчета, с которыми Украине придется столкнуться, читайте в колонке кандидата экономических наук Александры Буланы Вызовы государственного уровня: с какими проблемами столкнется Украина во время переговоров с ЕС. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, в процессе переговоров Украине придется столкнуться с несколькими системными вызовами в сфере государственного управления.

"Одной из наиболее комплексных проблем в этой области является состояние демократии и защита прав человека в условиях военного положения. Украина находится в беспрецедентной ситуации, когда переговоры о вступлении в ЕС происходят одновременно с борьбой за существование украинской государственности как таковой", – пишет Александра Булана.

Но так, как для Евросоюза демократия и права человека являются фундаментальными ценностями, эксперт считает, что Украине следует пересмотреть ограничения военного положения, оставив только те, которые являются критически важными с точки зрения безопасности, и возвращаться к нормальному функционированию государственных институтов, где это возможно.

Александра Булана отмечает, что для успеха евроинтеграционных изменений необходима реформа государственного управления. Эта реформа должна помочь с выполнением уже принятого законодательства, что является вызовом практически во всех сферах кластера "Основы".

Например, несмотря на созданную в Украине антикоррупционную инфраструктуру и прогрессивное законодательство, реальные результаты в виде приговоров топ-коррупционерам далеки от идеальных, а количество решений о конфискации активов и других наказаний все еще невелико.

По ее словам, государственное управление нужно усилить адекватным финансированием, так как война дополнительно нагружает государственный аппарат в виде роста объема работы.

Другой важной составляющей для успешного закрытия кластера "Основы" является улучшением координации между органами власти.

"Украине необходимо срочно усовершенствовать координацию правительства в сфере европейской интеграции, создать эффективную систему планирования, имплементации, мониторинга и отчетности по выполнению евроинтеграционных обязательств", – отмечает автор колонки.

По ее мнению, для этого нужно повысить способность Офиса по европейской и евроатлантической интеграции.

А еще отсутствие эффективной координации правоохранительных органов с другими государственными учреждениями и нежелание сотрудничать, как отмечает эксперт, препятствуют борьбе с организованной преступностью и выполнению обязательств в разделе 24 "Юстиция, свобода и безопасность".

Булана также предупреждает, что следует решить проблему ограниченного обмена информацией между базами данных правоохранительных органов, что приводит к неточности, неполноте или дублированию информации.

Итак, кандидат экономических наук считает, что для успешного прохождения кластера "Основы" Украине необходимо изменить практики управления и бизнес-процессы в государственных органах, добиться эффективного сотрудничества между властью и обществом, привлечь помощь европейских партнеров.

Подробнее – в колонке Александры Буланы Вызовы государственного уровня: с какими проблемами столкнется Украина во время переговоров с ЕС.