Что будет мешать Украине успешно закрыть главный кластер переговоров с ЕС
Новости — Среда, 2 апреля 2025, 13:00 —
В июне 2024 года Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС. С тех пор продолжается процесс скрининга на соответствие европейскому законодательству.
Украина уже прошла скрининг по первому и важнейшему кластеру переговоров – "Основы" (англ. "Fundamentals"). Этот кластер открывается первым и закрывается последним и является решающим для прогресса в других направлениях переговоров.
Однако отчет по результатам скрининга этого кластера еще не опубликован из-за сопротивления Венгрии.
Об основных вызовах, отраженных в проекте отчета, с которыми Украине придется столкнуться, читайте в колонке кандидата экономических наук Александры Буланы Вызовы государственного уровня: с какими проблемами столкнется Украина во время переговоров с ЕС. Далее – краткое ее изложение.
По словам автора колонки, в процессе переговоров Украине придется столкнуться с несколькими системными вызовами в сфере государственного управления.
"Одной из наиболее комплексных проблем в этой области является состояние демократии и защита прав человека в условиях военного положения. Украина находится в беспрецедентной ситуации, когда переговоры о вступлении в ЕС происходят одновременно с борьбой за существование украинской государственности как таковой", – пишет Александра Булана.
Но так, как для Евросоюза демократия и права человека являются фундаментальными ценностями, эксперт считает, что Украине следует пересмотреть ограничения военного положения, оставив только те, которые являются критически важными с точки зрения безопасности, и возвращаться к нормальному функционированию государственных институтов, где это возможно.
Александра Булана отмечает, что для успеха евроинтеграционных изменений необходима реформа государственного управления. Эта реформа должна помочь с выполнением уже принятого законодательства, что является вызовом практически во всех сферах кластера "Основы".
Например, несмотря на созданную в Украине антикоррупционную инфраструктуру и прогрессивное законодательство, реальные результаты в виде приговоров топ-коррупционерам далеки от идеальных, а количество решений о конфискации активов и других наказаний все еще невелико.
По ее словам, государственное управление нужно усилить адекватным финансированием, так как война дополнительно нагружает государственный аппарат в виде роста объема работы.
Другой важной составляющей для успешного закрытия кластера "Основы" является улучшением координации между органами власти.
"Украине необходимо срочно усовершенствовать координацию правительства в сфере европейской интеграции, создать эффективную систему планирования, имплементации, мониторинга и отчетности по выполнению евроинтеграционных обязательств", – отмечает автор колонки.
По ее мнению, для этого нужно повысить способность Офиса по европейской и евроатлантической интеграции.
А еще отсутствие эффективной координации правоохранительных органов с другими государственными учреждениями и нежелание сотрудничать, как отмечает эксперт, препятствуют борьбе с организованной преступностью и выполнению обязательств в разделе 24 "Юстиция, свобода и безопасность".
Булана также предупреждает, что следует решить проблему ограниченного обмена информацией между базами данных правоохранительных органов, что приводит к неточности, неполноте или дублированию информации.
Итак, кандидат экономических наук считает, что для успешного прохождения кластера "Основы" Украине необходимо изменить практики управления и бизнес-процессы в государственных органах, добиться эффективного сотрудничества между властью и обществом, привлечь помощь европейских партнеров.
Подробнее – в колонке Александры Буланы Вызовы государственного уровня: с какими проблемами столкнется Украина во время переговоров с ЕС.