У Франції покарали політика за слова, що пронацистський режим "урятував" євреїв
Французького ультраправого політика Еріка Земмура оштрафували на 10 тисяч євро за публічне заперечення злочинів проти людяності маріонеткового пронацистського режиму Філіпа Петена.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Земмур, голова ультраправої партії "Реконкіста", ще у 2019 році заявив, що нацистський колабораціоніст Петен "рятував" французьких євреїв під час Другої світової війни.
Більшість істориків заперечують це твердження, вказуючи на численні докази антисемітизму Петена.
Раніше суди нижчих інстанцій у Франції зняли з Земмура звинувачення в запереченні злочинів проти людяності.
Але Касаційний суд – найвища судова інстанція Франції, що розглядає питання про правильність застосування законів – скасував виправдувальний вирок і призначив новий судовий розгляд.
У середу 66-річному Земмуру наказали виплатити 10 тисяч євро за заперечення злочинів проти людяності.
Сам політик після оголошення рішення заявив, що "ніколи не бажав захищати Петена", і анонсував апеляцію.
Ерік Земмур, відомий як письменник з агресивними антиісламськими поглядами, має кілька судимостей за расистські висловлювання, що розпалюють ненависть.
Він балотувався на президентських виборах 2022 року, але програв у першому турі, а потім того ж року епічно провалився на парламентських виборах.