Во Франции наказали политика за слова, что пронацистский режим "спас" евреев

Французского ультраправого политика Эрика Земмура оштрафовали на 10 тысяч евро за публичное отрицание преступлений против человечности марионеточного пронацистского режима Филиппа Петена.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Земмур, председатель ультраправой партии "Реконкиста", еще в 2019 году заявил, что нацистский коллаборационист Петен "спасал" французских евреев во время Второй мировой войны.

Большинство историков отрицают это утверждение, указывая на многочисленные доказательства антисемитизма Петена.

Ранее суды низших инстанций во Франции сняли с Земмура обвинения в отрицании преступлений против человечности.

Но Кассационный суд – высшая судебная инстанция Франции, рассматривающая вопрос о правильности применения законов – отменил оправдательный приговор и назначил новое судебное разбирательство.

В среду 66-летнему Земмуру приказали выплатить 10 тысяч евро за обжалование преступлений против человечности.

Сам политик после оглашения решения заявил, что "никогда не желал защищать Петена", и анонсировал апелляцию.

Эрик Земмур, известный как писатель с агрессивными антиисламскими взглядами, имеет несколько судимостей за расистские высказывания, разжигающие ненависть.

Он баллотировался на президентских выборах 2022 года, но проиграл в первом туре, а затем в том же году эпически провалился на парламентских выборах.