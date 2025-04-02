Чехія викрила в себе російську шпигунку, її видворять з країни

Уряд Чехії на засіданні 2 квітня вніс до національного санкційного списку білоруську "журналістку" Наталію Судлянкову та її куратора з військової розвідки Росії Алексєя Шаврова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, Наталія Судлянкова є ключовим співробітником російської військової розвідки (ГРУ) і протягом багатьох років таємно і свідомо працювала на кілька російських організацій в Чехії.

У минулому Судлянкова отримала притулок у Чехії, але, за словами чеського міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, тепер вона повинна буде покинути країну протягом 30 днів.

Алексєй Шавров – офіцер ГРУ, який був куратором Судлянкової та керував її операціями з Москви, каже чеська влада.

"Вони становлять ризик або навіть загрозу для безпеки нашої країни, і цілком доречно, що ми діємо саме таким чином", – наголосив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.

Доповнено 20:10. Як розповіли "Європейській правді" в МЗС Чехії, Судлянкова за вказівкою Шаврова таємно працювала на користь кількох російських організацій, зокрема державного Фонду підтримки і захисту прав співвітчизників та "Безсмертного полку".

За завданням офіцера ГРУ "журналістка" організувала публікацію кількох статей у чеських ЗМІ, за що отримала десятки тисяч євро в криптовалюті.

Унаслідок санкцій активи Судлянкової та Шаврова в Чехії будуть заморожені, а вʼїзд до країни їм буде заборонено. Також Прага запропонує внести обох до санкційного списку Європейського Союзу.

Чехія ще з 2022 року веде власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим, та запроваджує проти них національні санкції. До списку уже увійшли московський патріарх Кирил, російський бізнесмен Владімір Євтушенко та його син Фелікс, головний ракетобудівник РФ Борис Обносов та Віктор Медведчук.

Минулого року Чехія оголосила в розшук Андрея Авер'янова – одного з найвищих офіцерів ГРУ, відповідального за вибухи на складах боєприпасів у місті Врбетіце у 2014 році.