Чехия разоблачила у себя российскую шпионку, ее выдворят из страны

Правительство Чехии на заседании 2 апреля внесло в национальный санкционный список белорусскую "журналистку" Наталью Судлянкову и ее куратора из военной разведки России Алексея Шаврова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Наталья Судлянкова является ключевым сотрудником российской военной разведки (ГРУ) и в течение многих лет тайно и сознательно работала на несколько российских организаций в Чехии.

В прошлом Судлянкова получила убежище в Чехии, но, по словам чешского министра внутренних дел Вита Ракушана, теперь она должна будет покинуть страну в течение 30 дней.

Алексей Шавров – офицер ГРУ, который был куратором Судлянковой и руководил ее операциями из Москвы, говорят чешские власти.

"Они представляют риск или даже угрозу для безопасности нашей страны, и вполне уместно, что мы действуем именно таким образом", – подчеркнул премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Дополнено 20:10. Как рассказали "Европейской правде" в МИД Чехии, Судлянкова по указанию Шаврова тайно работала в пользу нескольких российских организаций, в частности государственного Фонда поддержки и защиты прав соотечественников и "Бессмертного полка".

По заданию офицера ГРУ "журналистка" организовала публикацию нескольких статей в чешских СМИ, за что получила десятки тысяч евро в криптовалюте.

В результате санкций активы Судлянковой и Шаврова в Чехии будут заморожены, а въезд в страну им будет запрещен. Также Прага предложит внести обоих в санкционный список Европейского союза.

Чехия еще с 2022 года ведет собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим, и вводит против них национальные санкции. В список уже вошли московский патриарх Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс, главный ракетостроитель РФ Борис Обносов и Виктор Медведчук.

В прошлом году Чехия объявила в розыск Андрея Аверьянова – одного из высших офицеров ГРУ, ответственного за взрывы на складах боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году.