У МЗС Італії не розуміють, як Росія буде дотримуватись "великоднього перемир'я"

Очільник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що будь-який сигнал до миру є важливим, але наразі незрозуміло, як Росія буде дотримуватись "великоднього перемир'я".

Його слова цитує ANSA, передає "Європейська правда".

Вдень 19 квітня очільник Кремля Владімір Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Коментуючи ці події, Таяні заявив, що "кожен знак миру важливий".

Водночас за його словами, наразі незрозуміло, як Росія буде дотримуватися короткого перемир'я, "в той час як Путін повинен вирішити остаточно закінчити війну, яку він розпочав".

"Він повинен позитивно відреагувати на прохання президента Трампа і зробити можливим справжнє припинення вогню. Мир повинен бути справедливим і тривалим", – наголосив глава МЗС Італії.

У Європейській комісії також прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.

А в Британії закликала Росію до повного припинення вогню в Україні, "а не лише до одноденної паузи".

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