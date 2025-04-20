В МИД Италии не понимают, как Россия будет придерживаться "пасхального перемирия"

Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что любой сигнал к миру является важным, но пока непонятно, как Россия будет придерживаться "пасхального перемирия".

Его слова цитирует ANSA, передает "Европейская правда".

Днем 19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", что якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Комментируя эти события, Таяни заявил, что "каждый знак мира важен".

В то же время по его словам, пока непонятно, как Россия будет придерживаться короткого перемирия, "в то время как Путин должен решить окончательно закончить войну, которую он начал".

"Он должен положительно отреагировать на просьбу президента Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня. Мир должен быть справедливым и длительным", – подчеркнул глава МИД Италии.

В Европейской комиссии также прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

А в Британии призвали Россию к полному прекращению огня в Украине, "а не только к однодневной паузе".

Читайте также От наказания к примирению: что изменилось в реакции мира на военные преступления России