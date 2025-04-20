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У МЗС відреагували на ефір Fox News, де Київ підписали "російським" містом

Новини — Неділя, 20 квітня 2025, 12:55 — Уляна Кричковська

У Міністерстві закордонних справ відреагували на те, що американський інформаційний канал Fox News під час трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ російським містом. 

Про це речник українського зовнішньополітичного відомства написав у X, передає "Європейська правда".

Як відомо, Fox News транслював богослужіння з нагоди Великодня у різних куточках світу, зокрема, у Києві – трансляцію спершу підписали як таку, що відбувалася в українському Києві, але потім зʼявився підпис "Київ, Росія", який перебував там впродовж тривалого часу.

"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, то слід вибачитися та розслідувати, хто цю помилку зробив", – написав Тихий.

Нещодавно агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, що США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

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