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Fox News назвав Київ російським містом під час трансляції богослужінь

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Новини — Неділя, 20 квітня 2025, 10:28 — Уляна Кричковська

Американський інформаційний канал Fox News під час трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ російським містом. 

Про це свідчить ефір телеканалу, пише "Європейська правда".

Американський телеканал транслював богослужіння у Росії, де зʼявився очільник російської православної церкви та лідер Кремля Владімір Путін.

Поруч були трансляції святкувань з нагоди Великодня у різних куточках світу, зокрема, у Києві. 

Спершу богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі підписали як таке, що відбувалося в українському Києві. Однак згодом в трансляції зʼявився підпис "Київ, Росія", який перебував там впродовж тривалого часу.

Скриншот: Fox News
Скриншот: Fox News

Нещодавно агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, що США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

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