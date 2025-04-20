Американський інформаційний канал Fox News під час трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ російським містом.

Про це свідчить ефір телеканалу, пише "Європейська правда".

Американський телеканал транслював богослужіння у Росії, де зʼявився очільник російської православної церкви та лідер Кремля Владімір Путін.

Поруч були трансляції святкувань з нагоди Великодня у різних куточках світу, зокрема, у Києві.

Спершу богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі підписали як таке, що відбувалося в українському Києві. Однак згодом в трансляції зʼявився підпис "Київ, Росія", який перебував там впродовж тривалого часу.

Скриншот: Fox News

Нещодавно агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, що США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.