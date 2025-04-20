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В МИД отреагировали на эфир Fox News, где Киев подписали "российским" городом

Новости — Воскресенье, 20 апреля 2025, 12:55 — Уляна Кричковская

В Министерстве иностранных дел отреагировали на то, что американский информационный канал Fox News во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев российским городом.

Об этом представитель украинского внешнеполитического ведомства написал в X, передает "Европейская правда".

Как известно, Fox News транслировал богослужение по случаю Пасхи в разных уголках мира, в частности, в Киеве – трансляцию сначала подписали как происходившую в украинском Киеве, но потом появилась подпись "Киев, Россия", которая находилась там в течение длительного времени.

"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил", – написал Тихий.

Недавно агентству Bloomberg сообщили собеседники, что США готовы признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

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