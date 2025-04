В МИД отреагировали на эфир Fox News, где Киев подписали "российским" городом

В Министерстве иностранных дел отреагировали на то, что американский информационный канал Fox News во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев российским городом.

Об этом представитель украинского внешнеполитического ведомства написал в X, передает "Европейская правда".

Как известно, Fox News транслировал богослужение по случаю Пасхи в разных уголках мира, в частности, в Киеве – трансляцию сначала подписали как происходившую в украинском Киеве, но потом появилась подпись "Киев, Россия", которая находилась там в течение длительного времени.

"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил", – написал Тихий.

If this was a mistake rather than a deliberate political statement, there should be an apology and an investigation into who made the mistake. @FoxNews https://t.co/HOxV8b2hVK