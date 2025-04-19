ЗМІ: США відкриті до визнання Криму російським у рамках мирного врегулювання

США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, інформує "Європейська правда".

Як зазначено в публікації, визнання Криму – це останній сигнал про те, що президент США Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню.

Водночас джерела зазначають, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено.

Білий дім і Держдепартамент не відповіли на прохання про коментар.

Американський посадовець, знайомий з ходом переговорів, відповідаючи на запитання про можливість визнання Криму, відмовився коментувати деталі переговорів.

Один з посадовців сказав, що плани США, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не будуть остаточним врегулюванням, і що європейські союзники не готові визнати окуповані території російськими.

Посадовці підкреслили, що переговори не матимуть сенсу, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії.

Крім того, за їхніми словами, важливим є надання Україні гарантій безпеки, щоб угода відбулася.

Раніше Bloomberg повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною також передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню і відмову від обговорення прагнення України стати членом НАТО.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп відмовиться від спроб укласти мирну угоду між Росією і Україною, якщо не буде чітких ознак того, що це можливо зробити.

Згодом Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу.