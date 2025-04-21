Держдеп: США хотіли б продовження перемирʼя між Україною та РФ після Великодня

США залишаються відданими повному припиненню вогню між Україною та РФ, а також вітали б продовження перемирʼя після Великодня.

Про це Суспільному повідомили у Державному департаменті, інформує "Європейська правда".

Ця заява пролунала на тлі того, як глава Кремля Владімір Путін анонсував "великоднє перемир'я", яке мало б тривати до 00:00 21 квітня. Варто зазначити, що російські окупаційні війська майже одразу його порушили.

Кремлівський речник Дмитрій Пєсков раніше заявив, що Путін не давав команду на продовження "перемир'я".

"Ми хотіли б, щоб це (режим тиші – Ред.) продовжилося після неділі 20 квітня. Давно настав час зупинити смерть та руйнування і закінчити цю війну", – йдеться у коментарі речника Держдепу.

Раніше у Європейській комісії прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.

Тим часом чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський розкритикував недотримання Росією "великоднього перемир'я", оголошеного правителем Кремля.