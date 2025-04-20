Глава МЗС Чехії: "перемирʼя" Путіна – наче оголосити голодування і потай їсти цукерки

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський закликав не брати на віру заяву Росії про нібито "припинення вогню" в Україні.

Про це він сказав у недільному ефірі телеканалу CNN Prima NEWS, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський розкритикував недотримання Росією "великоднього перемир'я", оголошеного правителем Кремля Владіміром Путіним.

"Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати таємно їсти цукерки", – образно висловився глава чеської дипломатії.

"Ми бачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошене таким чином перемир'я – це радше медійний трюк, ніж реальність", – додав він.

Також Ліпавський зауважив, що Росія відмовляється погоджуватися на 30-денне перемир'я, на яке вже погодилася Україна.

"Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Ми повинні дивитися на реальність, а не на слова", – сказав міністр, зауваживши, що в разі, якби Росія "не хотіла" війни, "вона б її не розпочала".

"Тому наразі єдиний шансп полягає в тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом", – вважає дипломат.

У суботу Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня, але майже одразу його порушив.

Раніше у Європейській комісії прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.

У Британії закликала Росію до повного припинення вогню в Україні, "а не лише до одноденної паузи".