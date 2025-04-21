Госдеп: США хотели бы продолжения перемирия между Украиной и РФ после Пасхи

США остаются преданными полному прекращению огня между Украиной и РФ, а также приветствовали бы продолжение перемирия после Пасхи.

Об этом Суспільному сообщили в Государственном департаменте, информирует "Европейская правда".

Это заявление прозвучало на фоне того, как глава Кремля Владимир Путин анонсировал "пасхальное перемирие", которое должно было бы продолжаться до 00:00 21 апреля. Стоит отметить, что российские оккупационные войска почти сразу его нарушили.

Кремлевский представитель Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин не давал команду на продолжение "перемирия".

"Мы хотели бы, чтобы это (режим тишины – Ред.) продолжилось после воскресенья 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушения и закончить эту войну", – говорится в комментарии представителя Госдепа.

Ранее в Европейской комиссии прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

Между тем чешский министр иностранных дел Ян Липавский раскритиковал несоблюдение Россией "пасхального перемирия", объявленного правителем Кремля.