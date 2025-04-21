ЗМІ дізнались, яке бажання Трампа заважає подоланню тарифних суперечок між США і Китаєм

Президент США Дональд Трамп наполягає на особистих переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб вирішити тарифні суперечки між двома країнами, однак це заважає іншим дипломатичним зусиллям з подолання торгової війни.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Трамп раніше казав, що очікує на угоду з Пекіном щодо стрімкого зростання тарифів "протягом наступних трьох-чотирьох тижнів".

Як зазначає видання, наразі це виглядає малоймовірним.

Американський президент наполягає на переговорах віч-на-віч з Сі Цзіньпіном – і це стримує інші дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення загострення торгової війни.

За словами двох колишніх високопосадовців Державного департаменту та представника промисловості, Трамп не уповноважуватиме делегатів Білого дому взаємодіяти з китайськими офіційними особами в Пекіні щодо розрядки.

Крім того, Сенат ще не затвердив посла в Китаї, Трамп не призначив нікого іншого для ведення переговорів з Пекіном, а Білий дім не звертався до китайського посольства, щоб розпочати переговори.

Відсутність будь-якої суттєвої роз'яснювальної роботи заморозила значущі комунікації між двома країнами і поставила під загрозу ймовірність швидкого вирішення проблеми, йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що окрім особистих переговорів лідерів є ще один спосіб врегулювати суперечності: досягти домовленості через неофіційних спецпосланців.

Такі особи, які мають довіру як США, так і Китаю можуть закласти основу для домовленості. Їхній неофіційний статус забезпечить урядовцям певну гнучкість і відвертість у переговорах із китайською владою, що може допомогти прискорити торговельні переговори перед зустріччю вищих офіційних осіб.

Пекін, ймовірно, з обережністю ставиться до вимог Трампа про розмову з Сі, оскільки китайський лідер може втратити перевагу – особливо якщо Трамп перетворить зустріч на публічне видовище, припускає видання.

Китайський уряд натомість хоче призначення "відповідальної особи" в адміністрації, яка зможе розпочати переговори про припинення тарифної війни.

Зокрема, як стало відомо, Пекін призначив Лі Ченгана, колишнього помічника міністра торгівлі, новим представником Китаю з міжнародної торгівлі, що може свідчити про те, що китайська сторона чекає, коли Трамп призначить свого посланця.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Раніше китайський посол у Сполучених Штатах Сє Фен закликав Вашингтон шукати спільну мову з Китаєм, підкресливши готовність його держави діяти в умовах ескалації торгової війни.