СМИ узнали, какое желание Трампа мешает преодолению тарифных споров между США и Китаем
Президент США Дональд Трамп настаивает на личных переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы решить тарифные споры между двумя странами, однако это мешает другим дипломатическим усилиям по преодолению торговой войны.
Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".
Трамп ранее говорил, что ожидает соглашение с Пекином по стремительному росту тарифов "в течение следующих трех-четырех недель".
Как отмечает издание, пока это выглядит маловероятным.
Американский президент настаивает на переговорах с глазу на глаз с Си Цзиньпином – и это сдерживает другие дипломатические усилия, направленные на прекращение обострения торговой войны.
По словам двух бывших высокопоставленных чиновников Государственного департамента и представителя промышленности, Трамп не будет уполномочивать делегатов Белого дома взаимодействовать с китайскими официальными лицами в Пекине по разрядке.
Кроме того, Сенат еще не утвердил посла в Китае, Трамп не назначил никого другого для ведения переговоров с Пекином, а Белый дом не обращался в китайское посольство, чтобы начать переговоры.
Отсутствие какой-либо существенной разъяснительной работы заморозило значимые коммуникации между двумя странами и поставило под угрозу вероятность быстрого решения проблемы, говорится в материале.
Издание отмечает, что кроме личных переговоров лидеров есть еще один способ урегулировать противоречия: достичь договоренности через неофициальных спецпосланников.
Такие лица, которые имеют доверие как США, так и Китая могут заложить основу для договоренности. Их неофициальный статус обеспечит чиновникам определенную гибкость и откровенность в переговорах с китайскими властями, что может помочь ускорить торговые переговоры перед встречей высших официальных лиц.
Пекин, вероятно, с осторожностью относится к требованиям Трампа о разговоре с Си, поскольку китайский лидер может потерять преимущество – особенно если Трамп превратит встречу в публичное зрелище, предполагает издание.
Китайское правительство вместо этого хочет назначения "ответственного лица" в администрации, которое сможет начать переговоры о прекращении тарифной войны.
В частности, как стало известно, Пекин назначил Ли Ченгана, бывшего помощника министра торговли, новым представителем Китая по международной торговле, что может свидетельствовать о том, что китайская сторона ждет, когда Трамп назначит своего посланника.
Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.
Ранее китайский посол в Соединенных Штатах Се Фэн призвал Вашингтон искать общий язык с Китаем, подчеркнув готовность его государства действовать в условиях эскалации торговой войны.