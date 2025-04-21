СМИ узнали, какое желание Трампа мешает преодолению тарифных споров между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп настаивает на личных переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы решить тарифные споры между двумя странами, однако это мешает другим дипломатическим усилиям по преодолению торговой войны.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Трамп ранее говорил, что ожидает соглашение с Пекином по стремительному росту тарифов "в течение следующих трех-четырех недель".

Как отмечает издание, пока это выглядит маловероятным.

Американский президент настаивает на переговорах с глазу на глаз с Си Цзиньпином – и это сдерживает другие дипломатические усилия, направленные на прекращение обострения торговой войны.

По словам двух бывших высокопоставленных чиновников Государственного департамента и представителя промышленности, Трамп не будет уполномочивать делегатов Белого дома взаимодействовать с китайскими официальными лицами в Пекине по разрядке.

Кроме того, Сенат еще не утвердил посла в Китае, Трамп не назначил никого другого для ведения переговоров с Пекином, а Белый дом не обращался в китайское посольство, чтобы начать переговоры.

Отсутствие какой-либо существенной разъяснительной работы заморозило значимые коммуникации между двумя странами и поставило под угрозу вероятность быстрого решения проблемы, говорится в материале.

Издание отмечает, что кроме личных переговоров лидеров есть еще один способ урегулировать противоречия: достичь договоренности через неофициальных спецпосланников.

Такие лица, которые имеют доверие как США, так и Китая могут заложить основу для договоренности. Их неофициальный статус обеспечит чиновникам определенную гибкость и откровенность в переговорах с китайскими властями, что может помочь ускорить торговые переговоры перед встречей высших официальных лиц.

Пекин, вероятно, с осторожностью относится к требованиям Трампа о разговоре с Си, поскольку китайский лидер может потерять преимущество – особенно если Трамп превратит встречу в публичное зрелище, предполагает издание.

Китайское правительство вместо этого хочет назначения "ответственного лица" в администрации, которое сможет начать переговоры о прекращении тарифной войны.

В частности, как стало известно, Пекин назначил Ли Ченгана, бывшего помощника министра торговли, новым представителем Китая по международной торговле, что может свидетельствовать о том, что китайская сторона ждет, когда Трамп назначит своего посланника.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее китайский посол в Соединенных Штатах Се Фэн призвал Вашингтон искать общий язык с Китаем, подчеркнув готовность его государства действовать в условиях эскалации торговой войны.