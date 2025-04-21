ЗМІ: сім британських депутатів, серед яких Фарадж, витрачають чимало часу на іншу роботу

Журналісти з’ясували, що семеро депутатів парламенту Британії проводять за альтернативною роботою – як ведучі, юристи, консультанти – в середньому один день на тиждень.

Про це йдеться у дослідженні The Guardian, пише "Європейська правда".

За висновками авторів дослідження, семеро британських депутатів від початку каденції влітку 2024 року проводили на альтернативних роботах – у ролі телеведучих, юристів, консультантів тощо – в середньому один робочий день тижня.

Аналіз задекларованих депутатами годин зайнятості показав, що семеро пропрацювали так щонайменш 300 годин з липня, що складає приблизно 8 годин на тиждень, на додачу до роботи у парламенті.

Ще семеро депутатів працювали на іншій роботі в середньому 5 годин на тиждень.

Лідер правопопулістської "Партії незалежності" Найджел Фарадж заробив альтернативною зайнятістю найбільше – як ведучий, коментатор, колумніст тощо. При цьому він голосував лише на третині парламентських голосувань, тоді як середня присутність депутатів на голосуваннях – 72% (у цифру не враховують тих, хто утримався під час голосування).

Водночас за кількістю годин на альтернативних роботах лідером є депутат-консерватор Джордж Фріман, для якого середній показник склав 11,5 годин на тиждень. Він підпрацьовує радником у питаннях науки і технологій для приватних компаній. Водночас Фріман на свій захист заявив, що така зайнятість ніяк не шкодить його депутатській роботі і на неї він витрачає близько 70 годин на тиждень.

Загалом 236 із 650 британських парламентарів задекларували якісь заробітки на додачу до депутатської роботи.

Раніше у Лейбористській партії лунали ідеї про заборону депутатам займатися якоюсь додатковою оплачуваною роботою, окрім депутатської, але згодом там пом’якшили позиції.

Нагадаємо, у лютому праві популісти Британії вперше очолили рейтинг популярності, хоч і з відривом у межах похибки.

На тлі розвороту нової адміністрації у США щодо України Найджел Фарадж несподівано підтримав вступ України до НАТО і критикує команду Трампа за надмірне догоджання Кремлю.