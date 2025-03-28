Лідер правопопулістів Британії: Трамп дає Путіну "занадто багато"

Британський союзник Дональда Трампа, лідер партії правих популістів Reform UK Найджел Фарадж вважає, що Владімір Путін отримує "занадто багато" від переговорів під проводом США щодо припинення війни між Україною та Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лідер британських правопопулістів, який раніше щедро хвалив Трампа, попередив, що остаточний результат переговорів не може бути перемогою російського правителя.

"Цілком правильно прагнути до миру, але ми не можемо мати мир, який перетворює Путіна на переможця", – сказав Фарадж.

Також він сказав про Трампа: "Я не був би на 100 відсотків згоден з тим, де зараз знаходиться його команда, абсолютно ні".

Ці коментарі вражають, враховуючи тривалу підтримку Фараджем президента США. Він був присутній на інавгурації Трампа, виступав на мітингах Трампа – і навіть отримав улесливе привітання з 60-річчям від головного республіканця США.

Але Фарадж стикається з власним внутрішнім тиском щодо України: керівна Лейбористська партія намагається зобразити політика, який раніше стверджував, що НАТО і Європейський Союз спровокували Путіна на вторгнення, як м'якого щодо Росії.

З моменту вступу на посаду в січні адміністрація Трампа виключила можливість членства України в НАТО, применшила перспективу розгортання миротворчих сил за підтримки США на місцях і припустила, що Україна не поверне собі територію, захоплену Росією.

"Ми хочемо мирної угоди, – сказав Фарадж. "Звичайно, всі хочуть мирної угоди, але вона має бути справедливою. На цей час здається, що Росія отримує занадто багато", – додав він.

Відповідаючи на пряме запитання про те, чи не дає Трамп Путіну занадто багато можливостей, лідер британських правопопулістів погодився: "На цей момент це виглядає саме так. Можливо, за лаштунками з російського боку відбуваються речі, про які ми не знаємо, але наразі це викликає занепокоєння".

Раніше Найджел Фарадж заступився за президента України Володимира Зеленського, якого Дональд Трамп назвав "диктатором".

Пізніше він заявив, що заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом пройшла б краще, якби український президент прийшов до Білого дому в костюмі.