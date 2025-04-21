СМИ: 7 британских депутатов, среди которых Фарадж, тратят немало времени на другую работу

Журналисты выяснили, что семь депутатов парламента Великобритании занимаются альтернативной работой – как ведущие, юристы, консультанты – в среднем один день в неделю.

Об этом говорится в исследовании The Guardian, пишет "Европейская правда".

По выводам авторов исследования, семь британских депутатов с начала каденции летом 2024 года проводили на альтернативных работах – в роли телеведущих, юристов, консультантов и т.д. – в среднем один рабочий день недели.

Анализ задекларированных депутатами часов занятости показал, что семеро проработали так не менее 300 часов с июля, что составляет примерно 8 часов в неделю, в дополнение к работе в парламенте.

Еще семь депутатов работали на другой работе в среднем 5 часов в неделю.

Лидер правопопулистской "Партии независимости" Найджел Фарадж заработал альтернативной занятостью больше всего – как ведущий, комментатор, колумнист и т.д. При этом он голосовал только на трети парламентских голосований, тогда как среднее присутствие депутатов на голосованиях – 72% (в цифру не учитывают тех, кто воздержался во время голосования).

В то же время по количеству часов на альтернативных работах лидером является депутат-консерватор Джордж Фриман, для которого средний показатель составил 11,5 часов в неделю. Он подрабатывает советником по вопросам науки и технологий для частных компаний.

Фриман в свою защиту заявил, что такая занятость никак не вредит его депутатской работе и на нее он тратит около 70 часов в неделю.

В целом 236 из 650 британских парламентариев задекларировали какие-то заработки в дополнение к депутатской работе.

Ранее в Лейбористской партии звучали идеи о запрете депутатам заниматься какой-то дополнительной оплачиваемой работой, кроме депутатской, но впоследствии там смягчили позиции.

Напомним, в феврале правые популисты Британии впервые возглавили рейтинг популярности, хотя и с отрывом в пределах погрешности.

На фоне разворота новой администрации в США по Украине Найджел Фарадж неожиданно поддержал вступление Украины в НАТО и критикует команду Трампа за чрезмерное угождение Кремлю.