Боснійські перевізники протестують і погрожують блокадою кордонів

У понеділок, 21 квітня, понад 500 вантажівок проїхали вулицями столиці Боснії і Герцеговини, Сараєва, сигналячи на знак протесту проти бездіяльності влади щодо проблем транспортного сектору.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Перевізники попередили: якщо уряд не виконає їхні вимоги – вони заблокують державні кордони.

За словами Велібора Пеуліча, координатора консорціуму Logistika, який об’єднує 600 компаній, транспортна галузь країни опинилася на межі виживання через адміністративні обмеження та надмірне податкове навантаження.

У секторі зайнято близько 47 тисяч осіб, а його загальна вартість оцінюється у 4 млрд євро.

Фото: Reuters

Як зазначається, однією з головних проблем є обмеження від ЄС: боснійські водії можуть перебувати в межах блоку лише 90 днів у кожному 180-денному періоді. Це вже змусило багато компаній перереєструвати бізнес у сусідніх країнах-членах ЄС, таких як Хорватія та Словенія, а частина водіїв узагалі виїхала з країни.

Пеуліч закликав міністра закордонних справ прискорити укладання двосторонніх угод із країнами ЄС, які дозволили б зняти ці обмеження.

Серед інших вимог перевізників: компенсація акцизу на пальне, скорочення прикордонних процедур і цифровізація процесів, щоб уникнути довгих черг і зайвої бюрократії.

Міністр транспорту Едін Форто запевнив, що уряд створить робочу групу для розв’язання проблем сектора та призначить радника, який координуватиме дії між перевізниками й владою. Але якщо рішення не буде знайдено найближчими днями, країну можуть чекати серйозні логістичні потрясіння.

"Нас заблокували – тепер заблокуємо державу", – заявив Зіяд Шарич, член правління Logistika.

У вівторок, 15 квітня, близько 80 сербських студентів завершили свою майже двотижневу поїздку на велосипедах до французького Страсбурга, яка мала на меті привернути увагу Європейського Союзу до протестів проти корупції в Сербії.