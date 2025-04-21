Боснийские перевозчики протестуют и угрожают блокадой границ

В понедельник, 21 апреля, более 500 грузовиков проехали по улицам столицы Боснии и Герцеговины, Сараево, сигналя в знак протеста против бездействия властей по проблемам транспортного сектора.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Перевозчики предупредили: если правительство не выполнит их требования – они заблокируют государственные границы.

По словам Велибора Пеулича, координатора консорциума Logistika, который объединяет 600 компаний, транспортная отрасль страны оказалась на грани выживания из-за административных ограничений и чрезмерной налоговой нагрузки.

В секторе занято около 47 тысяч человек, а его общая стоимость оценивается в 4 млрд евро.

Фото: Reuters

Как отмечается, одной из главных проблем является ограничение от ЕС: боснийские водители могут находиться в пределах блока только 90 дней в каждом 180-дневном периоде. Это уже заставило многие компании перерегистрировать бизнес в соседних странах-членах ЕС, таких как Хорватия и Словения, а часть водителей вообще выехала из страны.

Пеулич призвал министра иностранных дел ускорить заключение двусторонних соглашений со странами ЕС, которые позволили бы снять эти ограничения.

Среди других требований перевозчиков: компенсация акциза на топливо, сокращение пограничных процедур и цифровизация процессов, чтобы избежать длинных очередей и лишней бюрократии.

Министр транспорта Эдин Форто заверил, что правительство создаст рабочую группу для решения проблем сектора и назначит советника, который будет координировать действия между перевозчиками и властями. Но если решение не будет найдено в ближайшие дни, страну могут ждать серьезные логистические потрясения.

"Нас заблокировали – теперь заблокируем государство", – заявил Зияд Шарич, член правления Logistika.

Во вторник, 15 апреля, около 80 сербских студентов завершили свою почти двухнедельную поездку на велосипедах во французский Страсбург с целью привлечь внимание Европейского Союза к протестам против коррупции в Сербии.