Новий парламент Косова з четвертої спроби не зміг почати повноцінну роботу

Парламент частково визнаного Косова четвертий раз поспіль не зміг завершити установче засідання через суперечки щодо кадрових призначень.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kosovo-Online.

Представники косовської партії "Самовизначення", яка перемогла на виборах 9 лютого, попросили більше часу для консультацій щодо голосування за нового спікера парламенту.

Наразі на цю посаду претендує виконувачка обовʼязків міністра юстиції Косова Албулена Хаджіу, але у "Самовизначенні" кажуть, що інші партії не готові її підтримати.

У результаті була оголошена перерва в роботі парламенту Косова, який знову збереться в середу, 23 квітня.

Установча сесія парламенту розпочалася 15 квітня, але вже четвертий раз перервалась.

Спочатку причиною було те, що три опозиційні партії Косова відмовлялись затверджувати мандати нових депутатів, вимагавши спершу скласти мандати від членів чинного уряду.

Зрештою цю перешкоду було подолано в суботу, і з третьої спроби мандати депутатів були затверджені. Але тепер проблемою стало обрання нового спікера парламенту.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів".