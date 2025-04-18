ЄС закликає Косово якнайшвидше сформувати уряд на тлі політичної кризи

Європейський Союз заявив, що Косово має якнайшвидше сформувати новий уряд на тлі політичної кризи, яка триває в частково визнаній країні два останні місяці після парламентських виборів.

Про це йдеться в коментарі представництва ЄС у Косово для балканської служби "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

У представництві зазначили, що ЄС уважно стежить за розвитком подій щодо формування уряду Косова і сподівається, що цей процес буде завершений найближчим часом.

"Швидке формування уряду має важливе значення для просування важливих реформ у всіх секторах, які покращать якість і умови життя населення Косова", – додали там.

Представництво ЄС заявило, що Брюссель готовий тісно співпрацювати з косовським урядом, щойно він буде сформований, і продовжувати підтримувати Косово на шляху до європейської інтеграції.

Цього тижня Косово двічі не змогло затвердити формування нового парламенту через процедурні суперечки між політичними партіями, які отримали місця на парламентських виборах 9 лютого.

Ліва партія нинішнього глави уряду Альбіна Курті "Рух за самовизначення" (Vetevendosje!) отримала 48 зі 120 місць у парламенті, не набравши більшості, необхідної для самостійного формування кабінету міністрів.

На цьому тлі три опозиційні партії – Демократична партія Косова, Демократична ліга Косова і Альянс за майбутнє Косова – наполягають, щоб члени уряду, які були обрані депутатами, склали свої мандати.

Вони кажуть, що в іншому разі не проголосують за звіт про перевірку депутатських мандатів – цей крок необхідно зробити для продовження формування нового уряду.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів".