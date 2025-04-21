Новый парламент Косова с четвертой попытки не смог начать полноценную работу

Парламент частично признанного Косова четвертый раз подряд не смог завершить учредительное заседание из-за споров по кадровым назначениям.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kosovo-Online.

Представители косовской партии "Самоопределение", которая победила на выборах 9 февраля, попросили больше времени для консультаций по голосованию за нового спикера парламента.

Сейчас на эту должность претендует исполняющая обязанности министра юстиции Косова Албулена Хаджиу, но в "Самоопределении" говорят, что другие партии не готовы ее поддержать.

В результате был объявлен перерыв в работе парламента Косова, который снова соберется в среду, 23 апреля.

Учредительная сессия парламента началась 15 апреля, но уже четвертый раз прервалась.

Сначала причиной было то, что три оппозиционные партии Косова отказывались утверждать мандаты новых депутатов, требуя сначала сложить мандаты от членов действующего правительства.

В конце концов это препятствие было преодолено в субботу, и с третьей попытки мандаты депутатов были утверждены. Но теперь проблемой стало избрание нового спикера парламента.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косова со времен провозглашения им независимости в 2008 году.

Подробнее о контексте выборов в Косове – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".