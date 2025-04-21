У США пограбували міністерку

У міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем викрали сумку з грошима та документами, у звʼязку з чим почали розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Інцидент стався ввечері в неділю, 20 квітня, в одному з ресторанів у центрі Вашингтона, де перебувала Ноем.

Працівники Секретної служби США переглянули записи камер спостереження в ресторані і побачили, як невідомий чоловік у медичній масці вкрав її сумку і вийшов з ресторану.

Зловмисник забрав водійські права Ноем, ліки, ключі від квартири, паспорт, пропуск до будівлі Міністерства внутрішньої безпеки, косметичку, чекові листи та близько $3000 готівкою.

У звʼязку з крадіжкою Секретна служба розпочала розслідування, щоб відстежити будь-яке використання грошей міністерки.

Сама Ноем під час великоднього заходу в Білому домі підтвердила журналістам, що її сумку вкрали, додавши, що розслідування триває.

Нагадаємо, у 2019 році у Франції пограбували колишнього міністра економіки Тьєрі Бретона, його дружину і водія.