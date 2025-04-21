В США ограбили министра

У министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм похитили сумку с деньгами и документами, в связи с чем начали расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 апреля, в одном из ресторанов в центре Вашингтона, где находилась Ноэм.

Работники Секретной службы США просмотрели записи камер наблюдения в ресторане и увидели, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и вышел из ресторана.

Злоумышленник забрал водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание Министерства внутренней безопасности, косметичку, чековые листы и около $3000 наличными.

В связи с кражей Секретная служба начала расследование, чтобы отследить любое использование денег министра.

Сама Ноэм во время пасхального мероприятия в Белом доме подтвердила журналистам, что ее сумку украли, добавив, что расследование продолжается.

Напомним, в 2019 году во Франции ограбили бывшего министра экономики Тьери Бретона, его жену и водителя.